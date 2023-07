M5s: Marche tra le prime regioni con i gruppi territoriali

(ANSA) - ANCONA, 05 LUG - "I gruppi territoriali sono quei luoghi in cui ciascun attivista può e deve sentirsi protagonista di un cambiamento. E le Marche sono tra le primissime regioni che hanno dato il via a questa nuova organizzazione". Così il deputato Giorgio Fede, coordinatore regionale del M5s Marche nel dare ufficialmente il via ai gruppi territoriali.

"Ringrazio davvero tutti coloro che hanno deciso di mettersi in gioco - aggiunge - e partecipare in questa nuova organizzazione del Movimento, profondamente rinnovato al suo interno ma con gli stessi obiettivi di sempre: portare il cambiamento per una società più giusta, inclusiva, attenta all'ambiente. Solo così, con la partecipazione dal basso possiamo tornare a crescere - sottolinea -. E un clima pieno di voglia di partecipare e crescere è quello che si è respirato anche ieri nelle prime assemblee ufficiali durante le quali si sono votati i nostri responsabili dei Gruppi di Ancona e Fano".

"In attesa della ratifica all'ufficialità della nomina prosegue Fede -, i miei complimenti a Lorella Schiavoni e Andrea Serafini che hanno raccolto per primi in Italia, la fiducia dei loro gruppi di Ancona e Fano. Ora i prossimi appuntamenti nelle Marche saranno a Pesaro e San Benedetto del Tronto e come loro tante altre città d'Italia.

In questo modo vogliamo consentire una sempre maggiore partecipazione degli iscritti ai processi democratici interni e rafforzare la presenza dei cittadini nell'attività politica che il MoVimento intende portare avanti. È necessario rafforzare la presenza nei territori - insiste il coordinatore regionale pentastellato -, in quei luoghi in cui i problemi nascono e hanno una ricaduta diretta sulla vita quotidiana, in quei luoghi dove è sempre più necessario agire per una giustizia sociale, per la lotta alle disuguaglianze, per la tutela del lavoro, dei redditi, della casa e per attuare quelle iniziative necessarie al processo di transizione ecologica e digitale". (ANSA).