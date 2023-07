Forum Città Adriatico-Jonio, incontro sindaci Ancona e Fano

(ANSA) - ANCONA, 05 LUG - Incontro ieri tra il sindaco di Ancona Daniele Silvetti di Fano Massimo Seri, presidente del Forum delle Città dell'Adriatico e dello Ionio (Faic).

All'incontro erano presenti anche l'assessore di Ancona Anna Maria Bertini e quello del Comune di Pescara, Luigi Albore Mascia, quest'ultimo a rappresentare la vice-presidenza del FAIC.

L'incontro, oltre a discutere della collaborazione strategica tra le tre Città, è servito per definire il futuro dell'associazione, il cui segretariato generale ha sede, sin dalla sua fondazione, voluta nel 1999 dal Comune di Ancona e dall'Anci, ad Ancona.

Oggi, il Faic riunisce 42 autorità locali di Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Slovenia, ed è aperta a Serbia, San Marino e Macedonia del Nord. Ancona è riconosciuta da sempre come "capitale" naturale della Macro Regione Adriatico-Ionica, sia per la sua posizione geografica, sia per il suo ruolo istituzionale, essendo la sede dei segretariati permanenti dei Fora (Forum delle Città dell'Adriatico e dello Ionio, Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio, e Rete delle Università dell'Adriatico e dello Ionio) e dell'Iniziativa Adriatico-Ionica, organizzazione intergovernativa composta dai 10 Paesi Membri.

Il ruolo dei Fora e di Ancona è riconosciuto annualmente anche dall'Eusair, la Strategia dell'Unione Europea per la Regione Adriatico-Ionica, nelle Dichiarazioni Annuali del Consiglio Adriatico-Ionico (composto dai 10 Ministri degli Esteri della Regione Adriatico-Ionica). (ANSA).