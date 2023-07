Capitale Italiana Cultura: Senigallia tra aspiranti 2026

(ANSA) - SENIGALLIA, 05 LUG - Senigallia è tra le 26 città italiane e Unioni di Comuni che hanno inviato la manifestazione d'interesse per divenire la Capitale italiana della cultura 2026. Lo ha reso noto il Ministero della cultura elencando le le aspiranti Capitali che, dopo una prima fase documentale chiusasi ieri, 4 luglio, dovranno perfezionare la loro candidatura inviando un dossier entro il prossimo 27 settembre.

"Abbiamo valutato tutte quelle che sono le peculiarità di Senigallia in campo monumentale, architettonico, storico e artistico. Crediamo che la nostra città abbia tutte le carte in regola per candidarsi e divenire la capitale Italiana della Cultura - ha dichiarato il sindaco Massimo Olivetti -.

Ovviamente non parliamo solo del passato di Senigallia, seppur sia di notevole rilevanza fin dall'epoca dei galli e dei romani, ma anche del presente con i suoi artisti più illustri e di tutto quel tessuto associazionistico che rappresenta un valore aggiunto grazie alle sue iniziative di assoluta valenza culturale". All'orizzonte si prospettano anche riqualificazioni di edifici storici come palazzo Gherardi, ex sede del liceo classico Perticari e lascito del conte Gherardi alla città. "Ma dovremo farci trovare pronti e mi auguro davvero che diventi una risorsa", conclude il primo cittadino.

La documentazione da presentare entro il 27 settembre dovrà contenere, tra le altre cose, il progetto culturale della durata di un anno, inclusivo del cronoprogramma e delle singole attività previste, oltre a indicare il responsabile della sua attuazione e del monitoraggio e la valutazione di sostenibilità economico-finanziaria del progetto. Il dossier sarà sottoposto alla valutazione di una commissione composta da sette esperti indipendenti di chiara fama nel settore della cultura, delle arti, della valorizzazione territoriale e turistica. Entro il 15 dicembre 2023 verrà definita una short list delle 10 città finaliste e a fine marzo 2024 si arriverà alla proclamazione della Capitale italiana della cultura 2026. Attualmente sono in carica Bergamo e Brescia per il 2023; l'anno prossimo sarà Pesaro, mentre nel 2025 toccherà ad Agrigento. Alla città vincitrice un contributo statale di un milione di euro. (ANSA).