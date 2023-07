A Palazzo Ducale Urbino scuola sul gesto con Virgilio Sieni

(ANSA) - URBINO, 05 LUG - Una scuola estiva sui linguaggi del corpo in un museo: la Galleria nazionale delle Marche, che ha sede nel Palazzo Ducale di Urbino. Ideata dal coreografo toscano Virgilio Sieni, dal 13 fino al 16 luglio si terrà "Abitare il corpo. Scuola estiva sull'arte del gesto".

Il progetto - a cura della Galleria Nazionale delle Marche e del Centro nazionale di produzione della danza Virgilio Sieni in collaborazione con Amat (Associazione marchigiana attività teatrali) - ricerca le forme del creare abiti e abitudini, modi di essere e di vivere confrontandosi con l'architettura-mondo e con le opere presenti al Palazzo Ducale di Urbino. Con l'idea di costituire una Scuola estiva sull'arte del gesto, lo storico palazzo, sede della Galleria Nazionale delle Marche, sarà abitato da laboratori sui linguaggi del corpo e performance pubbliche che costituiranno un corpus emozionale in dialogo con la luce, i formati spaziali e la città.

Informazioni e prenotazioni si ottengono chiamando l'Amat al numero telefonico 071 2072439 oppure sul sito web www.amatmarche.net; sempre online su vivaticket.com o presso il botteghino del Teatro Sanzio, chiamando il numero 0722 2281 (dall'11 al 15 luglio, ore 11-13 e 16:30-18:30) o presso la biglietteria di Palazzo Ducale di Urbino da un'ora ora prima dell'inizio degli spettacoli. (ANSA).