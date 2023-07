Terremoto: Castelli, accelerazione su ricostruzione Camerino

(ANSA) - CAMERINO, 04 LUG - "Questo sarà l'anno in cui si sbloccherà definitivamente la ricostruzione del centro storico di Camerino": a dirlo sono stati il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli e il sindaco Roberto Lucarelli, oggi nella sede provvisoria del Comune, nel corso di una conferenza stampa in cui hanno presentato gli interventi che nei prossimi mesi "permetteranno alla città di dare una realtà accelerazione al suo recupero".

"Tra i nodi da sciogliere - hanno spiegato il commissario e il sindaco - c'era quello dell'Albergo Roma e del cinema annesso". Edificio da demolire e ricostruire, se non fosse che sorge su una chiesa del '500 e quindi sottoposta a vincolo della Soprintendenza. L'attività di indagine archeologica richiesta dalla Soprintendenza rischiava di erodere l'intero contributo fissato per la ricostruzione dell'immobile, così il commissario Castelli, d'intesa con l'Usr Marche e gli altri soggetti istituzionali, ha deciso di intervenire con un'ordinanza specifica che permetterà, anche finanziariamente, di procedere all'indagine e nel caso in cui affiorassero reperto di interesse storico, l'albergo e il cinema saranno delocalizzati altrove.

L'altro progetto importante, presentato stamani, è l'interramento dell'elettrodotto del quartiere Vallicelle.

Infine, è stato ricordato che Camerino sarà il comune capofila della Comunità energetica che sarà creata assieme ai Comuni di Muccia, Serravalle del Chienti, Serravalle del Chienti, Castelraimondo e Gagliole, che porterà all'installazione di 153 impianti fotovoltaici, fatta eccezione per un impianto idroelettrico a Castelraimondo. I pannelli fotovoltaici saranno installati sui tetti degli edifici pubblici e privati e avranno una capacità prodotti a di 5,8 megawatt per un investimento complessivo di 19 milioni di euro.

"È il momento di essere operativi e calare a terra tutti i progetti che permetteranno a Camerino e in particolare al suo centro storico, di rendere reale e compiuta la sua ricostruzione", ha concluso Castelli. (ANSA).