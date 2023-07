Sindaco Ancona, velocizzare cantieri al Guasco

(ANSA) - ANCONA, 04 LUG - "Mantenere ciò che di buono è stato fatto nel passato, ma chiudere velocemente i cantieri ancora aperti e valorizzare quanto di bello abbiamo, sconfiggendo il degrado che avvolge alcune parti del centro storico, per restituirlo ai cittadini e attrarre i turisti". Questo il programma del sindaco di Ancona Daniele Silvetti, che oggi ha fatto una ricognizione del quartiere Guasco, uno dei rioni storici della città, assieme ai giornalisti, ad alcuni tecnici del Comune e all'assessore ai Lavori Pubblici Stefano Tombolini.

Tra le iniziative annunciate la riapertura dell'Anfiteatro Romano per eventi pubblici, accompagnata dalla necessità, in accordo con la Soprintendenza, d'installarvi una passerella sicura e di falciare l'erba. Partendo da piazza Stracca, la visita ha interessato la scalinata che la collega a piazza Dante, in via di sistemazione grazie ai Fondi ITI (Investimenti Territoriali Integrati) previsti per il Waterfront e che sarà ultimata entro l'autunno, ma anche gli splendidi spazi dell'attuale Urban Center ubicati negli ex Magazzini del Sale alla base di Palazzo degli Anziani, che Silvetti ha ipotizzato potrebbero essere adibiti a punto di accoglienza e informazione per i turisti.

Ci sono poi gli antichi palazzi privati Vanvitelli (a fianco della Chiesa del Gesù), quello sovrastante di via Birarelli, e la moderna struttura dell'ex Fermi in via Pizzecolli, tutti e tre in totale abbandono a causa del fallimento della proprietà, la Guasco srl. "Per poterli vendere all'asta e recuperarli - ha proposto Tombolini - potremmo spacchettarli e destinarli ad uso residenziale".

Sarà invece ultimato ad ottobre lo scalone che collega i plessi di via Pizzecolli a via Birarelli, avviato tre anni fa dalla precedente amministrazione. Infine l'annosa vicenda dell'ex bar del Duomo, che il Comune intende risolvere "in un'ottica di collaborazione". (ANSA).