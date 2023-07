Si insedia il nuovo Questore di Fermo Luigi Di Clemente

(ANSA) - FERMO, 04 LUG - Si insedia il nuovo Questore di Fermo, dirigente superiore della Polizia di Stato Luigi Di Clemente, 59 anni, molisano, che sostituisce Rosa Romano, ora in pensione. Domani alle 11.30 in Questura incontrerà la stampa. Di Clemente ha al suo attivo una lunga e onorata carriera in cui ha ricoperto incarichi alla Criminalpol, al Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato di Roma e nelle Squadre Mobili di Campobasso, di Agrigento e Ancona. Nel periodo marchigiano ha risolto il caso di Rossella Goffo, la funzionaria della Prefettura scomparsa nel 2010, le cui ossa furono ritrovate il 6 gennaio del 2011 a Colle San Marco, nell'ascolano, uccisa per mano dell'ex amante Alvaro Binni, poliziotto della Questura di Ascoli Piceno.

Il nuovo questore di Fermo ha gestito servizi di ordine pubblico molto delicati in Val di Susa con le proteste dei "No Tav" e in Sicilia presso il campo profughi di Mineo. Dal 2015 ha diretto il Commissariato di Polizia di Rho-Pero dove è stato responsabile della sicurezza dell'Expo. Nell'aprile 2016 è stato trasferito alla Questura di Ravenna con l'incarico di vicario del Questore. Dall'aprile del 2019 era tornato ad Ancona per ricoprire la funzione di vicario del Questore per poi approdare a Genova sempre con il ruolo di vicario del Questore. (ANSA).