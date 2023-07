Regione Marche, 300mila euro per potenziare rete dei trapianti

La Regione Marche "promuove la crescita delle donazioni e dei trapianti sostenendo, anche nel 2023, l'attività della rete trapiantologica coordinata del Centro di riferimento istituito presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche di Ancona". Su proposta del vicepresidente Filippo Saltamartini, assessore alla Sanità, la Giunta ha finanziato, con 300 mila euro, specifiche progettualità presentate dal coordinatore regionale trapianti Francesca De Pace. Gli interventi si articoleranno "in sei sotto-progetti, mirati a consolidare gli ottimi risultati conseguiti dalle Marche nel 2022".

"I traguardi raggiunti, non certo scontati ma frutto di un assiduo e condiviso lavoro di crescita delle attività di prelievo di organi e tessuti - evidenzia Saltamartini - sono stati possibili grazie alla capacità degli operatori sanitari, alla sensibilità dei marchigiani e alla realizzazione di progetti regionali mirati. Condividiamo questa impostazione e metodica operativa perché vogliamo rafforzare quel ruolo di rilievo nazionale che abbiamo raggiunto e che ci viene riconosciuto". Le donazioni nelle Marche confermano "un trend di crescita costante, in linea con l'andamento nazionale. La promozione delle attività si è dimostrata efficace per sensibilizzare la popolazione marchigiana che ha mostrato maggiore disponibilità al gesto della donazione. E i dati parlano chiaro". Non solo i prelievi di cornee, quasi raddoppiati (da 100 a 188 del 2022) ma tutto il sistema è cresciuto: 47 donatori procurati per milione di persone, numero record di 105 trapianti d'organi (57 di rene, 46 di fegato, 1 combinato fegato-rene, 1 trapianto di rene da vivente), 2 donazioni multi tessuto, 16 donazioni di tessuto osseo da vivente, un incremento del numero delle coppie donatore-ricevente in studio per i trapianto da vivente. I sei sub progetti finanziati dalla Regione riguardano l'attività della rete dei 13 coordinatori al prelievo (presso l'Aou e nei presidi Ast con Rianimazione); la formazione e l'informazione regionale sulla donazione e trapianto; il potenziamento dei prelievi e dei trapianti; il lavoro svolto dai chirurghi dedicati. (ANSA).