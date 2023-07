Perdite d'acqua dal soffitto nell'aula del Consiglio Marche

(ANSA) - ANCONA, 04 LUG - Gocce d'acqua che cadono dal soffitto nell'aula del Consiglio regionale delle Marche ad Ancona, tanto da dover mettere un secchio sotto a mo' di contenitore, con un sacco nero di plastica, strisciate d'umidità presenti su alcune pareti e anche in prossimità dei banchi di alcuni consiglieri. La situazione, che non ha impedito lo svolgimento dei lavori della seduta consiliare attualmente in corso, è emersa in apertura di seduta. Proprio per evitare il gocciolamento di acqua, che proviene in particolare dalla copertura sopra alcuni banchi della maggioranza, alcuni consiglieri si sono spostati in altre postazioni in aula sui banchi della giunta o sull'altra parte dell'emiciclo riservata di consueto alle opposizioni. La seduta è iniziata con un'ora di ritardo anche per valutare il da farsi.

Della questione si è parlato infatti anche nella riunione dei capigruppo, che precede di consueto le sedute, nella quale si è considerata anche l'ipotesi di spostare la seduta in un'altra sala, senza però dare corso a questa soluzione. Una delle ipotesi sulle cause dell'infiltrazione con gocciolamento, è che possano essere state rimosse alcune protezioni durante i lavori in corso sulla struttura e in particolare sul tetto dell'edificio, per eseguire le opere, e che la pioggia caduta venerdì scorso abbia provocato dei ristagni d'acqua sulla parte superiore dell'edificio con conseguenti infiltrazioni.

Circostanze che comunque dovranno essere verificate. (ANSA).