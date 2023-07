Consiglio Marche unanime, insegnare a scuola la parità di genere

(ANSA) - ANCONA, 04 LUG - Sostegno alla petizione di Unicef per l'insegnamento a scuola della parità di genere. Unanimità del Consiglio regionale per la risoluzione che ha preso le mosse da una mozione presentata dal gruppo Pd, prima firmataria Micaela Vitri. Proprio la esponente dem ne ha illustrati i contenuti all'Aula. Nel corso del dibattito, su proposta del consigliere regionale Luca Serfilippi (Lega), la mozione è stata trasformata in risoluzione.

La Giunta regionale viene impegnata a promuovere "progetti educativi sulla parità di genere all'interno delle scuole, di concerto con l'ufficio scolastico regionale, finalizzati a educare al rispetto per la parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione".

Secondo l'Ocse le donne italiane si caricano del 70% del lavoro domestico. Stanno peggio solo le donne greche, che arrivano al 73%. Tedesche, francesi e inglesi si attestano rispettivamente al 62, 63 e 64%. In Spagna si arriva al 66%. Le italiane dedicano ogni giorno 175 minuti, quasi tre ore al giorno, in più al lavoro domestico rispetto a mariti e compagni contro i 164 minuti della Grecia, 132 dell'Ungheria, 143 della Spagna, 108 del Regno Unito, 92 della Germania, 90 della Francia. Al 31 dicembre dello scorso anno le imprese fondate da una donna erano il 22%. In base a rilevazioni Eurostat il divario retributivo medio tra uomini e donne per ogni ora lavorata in Europa è del 14,1%. Le italiane guadagnano il 17% in meno di un uomo ogni ora lavorata nel settore privato e il 3,9% in meno nel pubblico. Le donne, inoltre, risultano avere contratti più precari e maggiormente flessibili e complessivamente hanno redditi inferiori rispetto agli uomini.

