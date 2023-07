'Aperta' e subito chiusa passerella ciclopedonale a Senigallia

(ANSA) - ANCONA, 04 LUG - Non è ancora ufficialmente aperta la passerella ciclopedonale sul fiume Misa a Senigallia (Ancona) ma, non avendo trovato impedimenti sulle rampe di accesso, molti cittadini vi sono transitati sopra. Caos nella mattinata di oggi: le reti arancioni da cantiere, poste a protezione degli ingressi della struttura ancora da ultimare, erano state lasciate a margine del ponte, forse dimenticate così oppure divelte da qualche cittadino stanco della prolungata chiusura.

Così molte persone, sia a piedi che in bicicletta o monopattino, non hanno trovato sbarramenti e sono salite sulla passerella che verrà inaugurata entro pochi giorni, come annunciato nel sopralluogo di sabato scorso dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Nel frattempo però la struttura è stata immediatamente chiusa al transito: sul posto si è recata una pattuglia della polizia locale per evitare che altre persone attraversassero il ponte provvisorio che collega il centro storico di Senigallia con l'area stadio e i suoi parcheggi e l'ospedale nelle vicinanze.

Zone separate da quel fatidico 15 settembre 2022 quando l'alluvione che devastò le province di Ancona e Pesaro Urbino, rese inagibile anche il vicino ponte Garibaldi. Dunque struttura ancora chiusa in attesa che venga ultimata la fase burocratica e venga fornita tutta la documentazione con le autorizzazioni: solo allora potrà essere aperta, andando a limitare i disagi che parte della popolazione senigalliese e molte attività commerciali vivono da quasi dieci mesi. (ANSA).