Calcio: con Viali Ascoli punta a sport 'sostenibile'

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 03 LUG - Un occhio attento al bilancio, puntando su una squadra giovane e ambiziosa. E' a un calcio "sostenibile" che è ispirata l'organizzazione della stagione 2023/2024 dell'Ascoli Calcio che si appresta a disputare il campionato di serie B. Oggi è stato presentato il nuovo allenatore William Leali, reduce dalla salvezza conquistata ai play out col Cosenza ed ex giocatore dell'Ascoli.

"Ho accettato il progetto che il patron Massimo Pulcinelli e il diesse Marco Valentini mi hanno prospettato: i loro obiettivi da oggi sono anche i miei, tenuto anche conto che sono un ambizioso" ha detto Viali.

In ritiro a Cascia porterà anche alcuni giovani della Primavera per essere valutati. Sullo schema da attuare Viali ha detto di volersi affidare principalmente al 4-3-2-1, ma anche all'occorrenza al 4-3-1-2.

Il direttore generale Domenico Verdone ha tenuto a sottolineare la crescita della società in questi anni, ma ha anche evidenziato che per a prossima stagione "il budget sarà inferiore rispetto al passato". L'obiettivo è alleggerire il bilancio da alcuni contratti piuttosto onerosi per le casse societarie. (ANSA).