'Bandiere Arancioni un marchio di qualità come Pesaro2024'

(ANSA) - MONDAVIO, 03 LUG - "Gioielli autentici, custodi di tradizioni e identità, luoghi da valorizzare e scoprire ma anche comunità che, messe in rete, possono potenziare le proprie capacità per raccontare un territorio più ampio. Una scommessa su cui Pesaro2024 ha incentrato il suo dossier e su cui è già al lavoro in vista dell'anno da Capitale italiana della cultura".

Lo ha detto Maria Rosa Conti, assessora alla Sostenibilità del Comune di Pesaro, alla Festa delle Bandiere Arancioni, che si è svolta nel Chiostro Francescano di Mondavio, alla presenza del presidente della Regione Francesco Acquaroli, e durante la quale sono stati consegnati i 27 vessilli del Touring Club Italiano tra cui quello a Frontone, nuova Bandiera Arancione insieme San Severino Marche.

"Siamo pronti a vivere l'anno meraviglioso di Pesaro2024 - ha spiegato Conti - e siamo pronti a farlo insieme ai 50 Comuni della nostra Provincia, chiamati a collaborare al progetto della Capitale italiana della cultura. Un riconoscimento che, con convinzione e consapevolezza, Pesaro ha deciso, sin dalla prima stesura del dossier, di spalmare sull'intero territorio per valorizzare anche i piccoli borghi. Una decisione che li aiuterà ad avere una visibilità unica e a mettersi alla prova".

L'obiettivo è aumentare il curriculum di tutte le comunità protagoniste dell'anno da Capitale, "che potranno farsi le ossa" e "ottenere, ci auguriamo, nuove certificazioni e riconoscimenti".

L'assessore Conti ha paragonato le Bandiera Arancioni alla partecipazione dei borghi a Pesaro2024, "un marchio di qualità da spendere nel tempo", "un vessillo importante, capace di veicolare a livello internazionale la bellezza dei nostri splendidi luoghi e del valore dell'ambiente e della tutela del territorio". (ANSA).