Al sassofonista Lorenzo Simoni il Premio Massimo Urbani 2023

(ANSA) - CAMERINO, 03 LUG - Il sassofonista Lorenzo Simoni vince la XXVII edizione del Premio Internazionale Massimo Urbani, che si è concluso a Camerino (Macerata). Ventiquattro anni, il sassofonista di Gragnano (Lucca) ha sorpreso tutti con un gusto e una tecnica smaliziata, un buon interplay e grande conoscenza dello strumento. Assieme al gradino più alto del podio, conquista anche il Premio Paolo Piangiarelli.

Dieci i finalisti vagliati da una giuria presieduta da un ex vincitore del Premio, Francesco Cafiso, trionfatore da giovanissimo nel 2001. Sul secondo gradino del podio è salito Vitantonio Gasparro, vibrafonista di 25 anni di Sammichele di Bari che si aggiudica anche il premio del pubblico e quello della giuria critica, formata da Fabio Ciminiera di Jazz Convention, Massimiliano Viti, giornalista del Corriere Adriatico, Giancarlo di Napoli, presidente di Ancona Jazz, e da Libero Farnè di All About Jazz Italia. Al terzo posto un ex aequo, del chitarrista Gianmarco Ferri, 24 anni, di Campobasso, e dal contraltista israeliano Igor Senderov, di 22 anni. La cantante maceratese Perla Palmieri vince il Premio Social e la borsa di studio a Nuoro Jazz, mentre la borsa di studio Fara Music Summer School, è stata assegnata al chitarrista Edoardo Cimino.

"Una XXVII edizione davvero bellissima" racconta il direttore artistico del Premio Internazionale Massimo Urbani, Daniele Massimi, ringraziando il sindaco, l'amministrazione di Camerino, "il numeroso pubblico di appassionati accorso e i tanti esperti che hanno composto le nostre giurie, quella tecnica e quella critica". Un grazie va anche "ai musicisti del trio, Alessandro Lanzoni, Massimo Manzi e Gabriele Pesaresi che hanno accompagnato i finalisti in modo eccellente, nonché al presidente di giuria Francesco Cafiso, un gradito ritorno al Premio che aveva vinto da giovanissimo nel 2001".

Il Premio Internazionale Massimo Urbani è organizzato dall'associazione Musicamdo, in collaborazione con il Comune di Camerino, la Regione Marche, l'Università degli Studi di Camerino, I-Jazz, Midj, Nuoro Jazz, Fara Music Festival, Emme Record Label, Nuovo Imaie, e il supporto del Mic. (ANSA).