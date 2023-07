Incidente in superstrada a Tolentino, morto motociclista

(ANSA) - TOLENTINO, 02 LUG - Incidente stradale mortale poco dopo le 21 sulla superstrada, nei pressi della zona industriale di Tolentino (Macerata): in circostanze ancora in fase di accertamento ha perso la vita un 57enne motociclista della zona.

Ancora non è chiaro se nell'impatto sia coinvolta solo la moto o anche una vettura che ha urtato il motociclo e poi si è allontanata. A dare l'allarme sono stati automobilisti che hanno segnalato l'uomo a terra. Inutili i soccorsi per il centauro deceduto.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri, la polizia stradale e i vigili del fuoco. La superstrada è stata momentaneamente stata chiusa all'altezza dello svincolo per la zona industriale di Tolentino, direzione mare. (ANSA).