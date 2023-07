Atletica: Diamond League;nell'alto Tamberi è 6/o a Stoccolma

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Reduce dal successo della nazionale italiana, di cui è capitano, agli Europei a squadre in Polonia (dove ha vinto con la misura di 2.29), Gianmarco Tamberi si è cimentato oggi nella gara dell'alto della settima tappa di Diamond League, a Stoccolma. L'olimpionico di Tokyo, però, ha dovuto fare i conti non solo con gli avversari ma anche con il violento temporale che ha caratterizzato le condizioni meteo di oggi nella capitale svedese e anche con la temperatura di 15 gradi. Così 'Gimbo', dopo aver superato i 2.12 al secondo tentativo, ha commesso tre errori a 2.16 e ha quindi chiuso al sesto posto, piazzamento che non soddisfa le sue aspettative.

Fuori a 2.16 anche il campione del mondo indoor, il sudcoreano Sanghyeok Woo. (ANSA).