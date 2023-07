Ricci, per migranti servono 'flussi più larghi e legali'

(ANSA) - PESARO, 01 LUG - "Occorre gestire l'emergenza migranti con la testa, non con la pancia. Con flussi più larghi e legali, salvando le persone e dando loro la possibilità di concretizzare il diritto alla ricerca della felicità". Lo ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, durante l'incontro sul soccorso umanitario organizzato nell'ambito del CaterRaduno 2023, sul palco di teatro Sperimentale insieme a Cecilia Strada della Onlus ResQ - People Saving People, l'attore Renato Sarti, Cristina Cattaneo responsabile Labanof (Laboratorio di antropologia e odontologia forense dell'Università degli Studi di Milano), Massimo Cirri e Sara Zambotti di Caterpillar.

"La disperazione è più forte di qualsiasi propaganda. - ha aggiunto Ricci - Quella migratoria è un'emergenza che si contrasta con pragmatismo e razionalità. Su questi temi si perdono o si guadagnano voti, ma dire che chi scappa dal proprio paese se l'è cercata, significa che dal punto di vista valoriale non riconosce il diritto alla ricerca della felicità per tutti".

