Palio per la Quintana ispirato alla Madonna di Poggio di Bretta

E' ispirato a "La Madonna di Poggio di Bretta" di Carlo Crivelli il palio realizzato dall'artista ucraina Olena Panasiuk che andrà al sestiere vincitore della Quintana di Ascoli Piceno che si correrà in notturna sabato 8 luglio in onore della Madonna della Pace. Il drappo è stato presentato stamani presso la Pinacoteca Civica di Ascoli insieme al palio che verrà invece assegnato al sestiere che si aggiudicherà la gara degli sbandieratori in programma domani e domenica, curato dall'ascolano Gianluca Marcelli.

Dodici i bozzetti pervenuti alla commissione esaminatrice presieduta dal professor Stefano Papetti. Il direttore della Pinacoteca di Ascoli ha spiegato che al Museo Diocesano è conservata la tavola del Crivelli. "In quell'opera la Vergine adora il bambino, mentre nel Palio sembra voler proteggere lo stemma di Ascoli. In altre parole, è come se l'artista volesse rappresentare, nell'opera, il grande amore che Maria ha per Ascoli" ha detto Papetti. Rami di gigli (che rappresentano la purezza) e di rose (la fedeltà coniugale) sono gli elementi decorativi e fanno da cornice attorno alla Madonna. E' una donna semplice, dall'aspetto materno e protettrice della città la Madonna che Olena Panasiuk ha voluto rappresentare nel palio della Quintana di luglio. (ANSA).