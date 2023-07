Incidente auto in A14 tra Ancona e Loreto, morto conducente

(ANSA) - ANCONA, 01 LUG - Incidente mortale nel tratto autostradale marchigiano dell'A14 Bologna-Taranto. E' deceduto un uomo di 58 anni, pugliese, conducente della sola auto coinvolta nell'incidente autonomo poco prima delle 7, tra Ancona e Loreto al chilometro 233, in direzione Pescara. Sul luogo dell'evento, fa sapere la società Autostrade, attualmente si circola su una sola corsia e si registrano 3 chilometri di coda verso Pescara.

Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale della sottosezione di Porto San Giorgio e il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Pescara Autostrade consiglia di uscire ad Ancona Nord e di rientrare in Autostrada a Loreto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. (ANSA).