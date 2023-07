Cristina D'Angelo nuova direttrice regionale vigili del fuoco

La dirigente generale ingegnere Cristina D'Angelo è stata incaricata quale nuova direttrice regionale dei vigili del fuoco della Regione Marche in sostituzione del dirigente generale, ingegner Antonio La Malfa, in quiescenza per raggiunti limiti di età. D'Angelo assume l'incarico da oggi dopo un biennio trascorso come dirigente dell'Ufficio di collegamento del capo dipartimento e del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In precedenza ha ricoperto l'incarico di dirigente del Nucleo investigativo antincendi, comandante provinciale a Latina, dirigente Relazioni esterne, direttore della Protezione Civile di Roma Capitale, comandante provinciale a Campobasso, dirigente del Servizio Ispettivo per gli aspetti afferenti il D.lgs 81/2008 e vice direttore centrale della Direzione centrale per la Difesa civile e le Politiche di protezione civile- Ufficio di raccordo con il Cnvvf. Tutt'oggi presiede la Commissione Fire Investigation dell'ordine degli Ingegneri di Roma.

La direttrice regionale è stata accolta in Prefettura dal prefetto di Ancona Darco Pellos. Poi si è recata in Comune e ha fatto visita al sindaco Daniele Silvetti. (ANSA).