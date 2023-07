Cinque finalisti concorso 'Cabaret, amore mio' a Grottammare

Sono cinque i finalisti del concorso per nuovi comici della 38/a edizione del Festival nazionale dell'umorismo "Cabaret, amore mio!" che si svolgerà il 28 e 29 luglio a Grottammare (Ascoli Piceno). Scelti tra 58 candidati i finalisti sono: Fabrizio Mazzeo 39 anni di Erice, Federico Maria Isaia 34 anni di Nettuno, Federico Sanfrancesco (23 anni di Ugento, Elisa Pagin 51 anni di Washington e Giorgio Principali (38 anni di Roma).

"La scelta dei finalisti è in linea con l'idea fondante di questa edizione del Festival, Alice nel paese delle meraviglie, cioè guardare le stesse cose con nuovi occhi, con una nuova esperienza e una nuova curiosità - afferma il direttore artistico Stefano Vigilante secondo il quale "non esiste una nuova comicità: la comicità e tutto ciò che fa ridere, dalle cose classiche, alla stand up, alle scenette".

"Cabaret, amoremio!" vedrà alternarsi i finalisti del concorso a personaggi affermati come Ale e Franz (28 luglio), Enrico Bertolino e Saverio Raimondo (29 luglio) e ad esponenti emergenti della stand up comedy italiana, come Yoko Yamada e Francesco Fanucchi, la "iena" Nathan Kiboba, l'attrice e monologhista Maria Pia Timo e Stefania Terrè, vice presidente UICI Marche con la passione per il cabaret. Nel cast anche Mauro Lazzarin, vincitore del concorso per nuovi comici 2022, e Gloria Conti, performer marchigiana di adozione, in co-conduzione con Stefano Vigilante.

Il Festival è prodotto e organizzato da Comune di Grottammare e Amat, con il contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e di Picenambiente spa e il supporto organizzativo dell'associazione Lido degli Aranci per quanto riguarda le fasi preliminari del concorso per nuovi comici. Da sempre, "Cabaret, amore mio!" ha anche il supporto della Regione Marche. (ANSA).