Assemblea segretari circoli Pd Marche, ripartire dalla base

"Voi siete la linfa vitale del Partito, ripartiamo dalla base". La segretaria regionale del Pd Marche Chantal Bomprezzi chiama a raccolta i segretari di circolo di tutta la regione: "promuoverli ed assisterli per un processo di indirizzo politico e un'opposizione compatta e capillare nei territori". Emerge dalla prima Assemblea regionale dei segretari di circolo, alla Palombella di Ancona, a cui ha partecipato anche il senatore Michele Fina, neo tesoriere nazionale del Pd. A dare il via all'assemblea Sara Calisti, della segreteria regionale con delega alla partecipazione e al rapporto con i Circoli.

"I circoli sono la linfa vitale di un'organizzazione democratica come quella del Pp - ha detto Bomprezzi -, siete le antenne sul territorio, coloro che hanno il polso del sentire dei marchigiani. Incarnate in prima linea la generosità di tutte quelle volontarie e volontari senza i quali il partito non esisterebbe".

Nella relazione ai Circoli Bomprezzi sottolinea i temi centrali dell'agenda politica, a partire dall'astensionismo, attualmente il primo partito d'Italia. Poi il "momento difficile dopo l'inizio del pessimo governo Meloni e la complessità nel trovare risorse da dedicare alla politica attiva nei territori": "tra tutti gli organi, i Circoli sono quelli che più risentono di problematiche soprattutto dei quelli più piccoli e degli avamposti nelle aree interne". C'è un "indiscutibile segnale di inversione però dato dall'ultimo congresso e dalla linea che ha dato la segretaria nazionale Elly Schlein con i tre temi prioritari del Partito e del centrosinistra italiano: lavoro, sanità e Pnnr. "Nuovi volti, non di rado anche donne e giovani - precisa - erano presenti agli appuntamenti che abbiamo organizzato. A conferma del "rinnovato entusiasmo, Schlein, nell'ultima Direzione nazionale di giugno, ha dichiarato che in tre mesi il Pd è cresciuto di sei punti percentuali nei sondaggi e ha accolto più di 23mila nuovi iscritti, che in tempi di disaffezione politica dilagante assume significati assai rilevanti".

Bomprezzi ha espresso parole di vicinanza al Segretario e a tutti gli amici e compagni del Circolo di Filottrano vittime di un inqualificabile atto di violenza presso la loro sede. (ANSA).