Acquaroli, 'destra interprete delle esigenze dei territori'

"La destra è riuscita a farsi interprete delle esigenze dei territori, delle categorie crescendo gradualmente nel Paese, nel centrodestra e in credibilità anche perché al centro delle nostre scelte è rimasto il grande amore nei confronti della politica, delle istituzioni, del territorio, delle nostre regioni e dell'Italia in generale".

Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli (Fratelli d'Italia), intervistato in videocollegamento dal giornalista Antonio Rapisarda nell'ambito dell'Assemblea degli amministratori di Gioventù Nazionale, al terzo giorno di "Fenix - lo chiameremo futuro", in corso a Roma, al Laghetto dell'Eur.

Acquaroli ha ricordato i 30 anni di militanza nella destra.

"Noi abbiamo intrapreso un percorso sapendo di dover combattere per parlare e rivendicare proposte e azioni che molto spesso non erano di parte, ma concrete, fondate su un amore per il nostro territorio, per l'Italia che vedevamo disorientata da una politica che non era in grado di rappresentarla perché incoerente, mancante dei valori fondamentali". "Quello che la nostra presidente Giorgia Meloni riesce ad interpretare benissimo, - ha proseguito - cioè la capacità di coniugare la coerenza dell'appartenenza politica, del messaggio politico con la presenza nelle istituzioni. Oggi sembra banale, è scontato ma fino alle stagioni scorse non lo era". "Avevamo visto nei campi di fronte - ha detto ancora Acquaroli - ma soprattutto un'aggregazione al governo del Paese che molto spesso rispecchiava e guardava alla soluzione dei problemi delle forze politiche, ma era mai in grado di dare risposte concrete e strutturali al Paese". (ANSA).