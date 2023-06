Comuni: sindaco Ancona al Cardeto, riaprire l'Anfiteatro

Per l'ipotesi di accorpamento ad Ancona del Cardeto al Parco del Conero, il sindaco Daniele Silvetti ha "cominciato una interlocuzione con la Regione, per una soluzione che, oltre a razionalizzare la gestione, potrà portare vantaggi in termini economici e di finanziamenti". Lo riferisce il Comune.

I primo cittadino, con gli assessori e tecnici comunali, e accompagnato dal direttore regionale dell'Agenzia del Demanio Christian Torretta, ha effettuato oggi un sopralluogo al parco del Cardeto per una prima ricognizione riguardante sia i progetti in corso, sia le potenzialità da sviluppare con nuovi progetti o con operazioni di recupero e ripristino di manufatti e porzioni di territorio.

"Questa prima ricognizione - ha spiegato - ha un duplice scopo. Da un lato ci consente di fare il punto su progetti in itiniere, con riferimento al protocollo di intesa con l'Agenzia del Demanio per la Caserma Stamura e l'insediamento del nuovo Archivio di Stato. D'altro canto ci permette di renderci conto dello stato dell'arte di quei manufatti che sono stati usati fino al periodo precedente al Covid, come ad esempio la Polveriera, e di quei plessi che sono ormai in disuso, come il Deposito del tempo vicino al Campo degli ebrei, fino ad arrivare alla parte del faro, sulla quale l'Amministrazione ha aperto un ragionamento con l'Agenzia del Demanio per valutare le possibilità di cessione a fronte di una certezza di funzionalità".

Il sindaco si è soffermato in particolare sui manufatti e monumenti ebraici, sottolineando le necessità di recupero e di ripristino, per le quali l'Amministrazione si è resa disponibile, in collaborazione con la comunità ebraica, che, tra l'altro, Silvetti incontrerà a breve con una visita in sinagoga.

"Sul Cardeto - ha aggiunto - il governo della Città vuole fare un investimento non solo in termini politici ma soprattutto in termini progettuali".

L'idea di base è quella del "collegamento da mare a mare in un percorso immerso nel verde e nella storia, a una quota più alta di quella segnata dal percorso viale della Vittoria-corso Garibaldi, che mette in sinergia il mare e l'area archeologica, che l'Amministrazione vuole rendere fruibile con la riapertura dell'Anfiteatro". (ANSA).