Chiesa Santa Maria di Portonovo visitabile dal primo luglio

(ANSA) - ANCONA, 30 GIU - La Chiesa di Santa Maria di Portonovo, ad Ancona, sarà di nuovo visitabile dal primo luglio grazie a un accordo, per la fruizione e la valorizzazione, siglato oggi dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, da Regione Marche e dalla Presidenza Regionale Fai Marche. La Chiesa verrà aperta alle visite, a contributo volontario, dal giovedì alla domenica, dalle ore 17:00 alle 19:30 nei mesi di luglio e agosto; a partire da settembre, sarà visitabile dal venerdì alla domenica, con il medesimo orario.

"Restituiamo alla fruibilità dei turisti e degli stessi marchigiani una delle perle del nostro territorio - ha detto il presidente della Regione Francesco Acquaroli - Suggelliamo una collaborazione tra istituzioni e associazionismo per superare una carenza del nostro diffusissimo patrimonio artistico e culturale, che molto spesso resta non fruibile proprio per la sua enorme diffusione"; "Le Marche sono una regione per gran parte pesantemente ferita dal sisma, che ha sofferto tanto ma che si sta rialzando, riscoprendosi bella e attrattiva. Credo che questo genere di collaborazioni possano diventare l'elemento dirimente per far crescere l'economia del nostro territorio e la consapevolezza rispetto a quanto di bello e importante abbiamo da offrire, anche nei luoghi che si stanno rialzando. Ci impegneremo attivamente a garantire e a realizzare il progetto di valorizzazione di questo monumento di assoluta rilevanza e che ha suscitato l'interesse di molti media, sia a livello nazionale che internazionale".

Presenti alla firma, tra gli altri, oltre ad Acquaroli, Cecilia Carlorosi, soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, Alessandra Stipa, presidente regionale Fai Marche, e il sindaco di Ancona Daniele Silvetti. (ANSA).