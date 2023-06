Auto fuori strada si ribalta più volte e finisce in una scarpata

(ANSA) - SANT'ELPIDIO A MARE, 30 GIU - L'auto esce di strada e finisce giù per una scarpata a circa dieci metri dalla carreggiata, dopo essersi ribaltata più volte. E' accaduto in mattinata a Sant'Elpidio a mare. Sul posto sono intervenuti in via Montegranarese, in particolare la squadra di Fermo, arrivata con due mezzi, ha provveduto, in collaborazione con i sanitari, ad estrarre i tre occupanti dell'auto con tecniche ed attrezzatura specifiche.

Due delle tre persone sono state trasportate con l'eliambulanza in ospedale. Successivamente gli operatori dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area dell'intervento. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale. (ANSA).