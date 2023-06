Scarichi abusivi acque reflue industriali, sequestri aree a Fano

Nel corso di controlli eseguiti dalla Guardia Costiera di Pesaro con il supporto dell'Arpam di Pesaro, coordinati dalla locale Procura, sono emersi nella zona industriale di Bellocchi a Fano, in prossimità del canale Albani e del fiume Metauro, diversi presunti illeciti in materia ambientale. In particolare, fa sapere la Guardia Costiera, si tratta di scarichi abusivi di acque reflue industriali, mancato rispetto della normativa in materia di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali industriali, depositi incontrollati di rifiuti, sforamento valori tabellari di scarico. Per questo è scattato il sequestro, in totale, di oltre 11mila metri quadrati di aree aziendali vicino ai corpi idrici che si immettono in mare, interessate dal mancato rispetto della normativa ambientale.

Nell'ambito delle verifiche, sono stati individuati e deferiti all'autorità giudiziaria i presunti responsabili delle violazioni. Dalle indagini di polizia giudiziaria è conseguito l'avvio di procedure amministrative, con segnalazione agli enti competenti, finalizzate alla bonifica dei siti inquinati. In certi casi state avviate le procedure previste dal Testo unico ambientale mediante prescrizione impartita alle ditte interessate. Complessivamente, sono state elevate sanzioni sul piano amministrativo per circa 40mila euro.

L'attività di polizia ambientale è stata finalizzata alla tutela del mare e del litorale pesarese con la ricerca di scarichi abusivi confluenti in mare e la prevenzione di illeciti in materia di rifiuti. Le indagini, svolte in un arco temporale di circa sei mesi, si sono concentrate nelle zone costiere di competenza del Compartimento Marittimo di Pesaro e hanno fatto emergere l'esistenza di diversi stabilimenti industriali che operavano in maniera non conforme rispetto alle autorizzazioni ambientali rilasciate. (ANSA).