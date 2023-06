Quintali coca e hascisc nelle Marche, gli ordini con i colori

(ANSA) - ANCONA, 29 GIU - "È la prima volta per questa regione di una cooperazione tra forze di polizia transnazionale.

Queste tecniche e questa collaborazione sono il punto cardine per le investigazioni". Così la procuratrice di Ancona e procuratrice distrettuale antimafia, Monica Garulli, commenta l'operazione Doppio Gioco della Guardia di finanza, coordinata dalla Dda, che ha permesso di smantellare una associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale e spaccio di droghe. La droga veniva ordinata e piazzata tramite intermediari con un linguaggio in codice che includeva anche particolari colori. Per la cocaina si diceva "quella bianca", per l'hascisc "quella marrone" o "quella verde".

"Un traffico di droga importante e significativo per le fonti di approvvigionamento che - ha spiegato - transitando dal nord Europa è arrivato nelle Marche tramite corrieri internazionali con destinatarie diverse province marchigiane. Se è stato smantellato è grazie a sofisticate tecniche investigative".

Il pm Daniele Paci, che ha coordinato le indagini per la Dda, sottolinea che per arrivare al giro "ci siamo messi alla loro altezza, per la prima volta, pensando non soltanto alle Marche, a chi portava la droga ma anche a quali canali a livello europeo c'erano dietro. Una novità importante. Noi - prosegue - abbiamo individuato solo gli ultimi due anni ma l'attività andava avanti da dieci anni. Non solo nel versante traffico ma si erano infiltrati anche in attività economiche. Il nostro territorio è stato eletto terreno di organizzazioni criminali per smerciare e far arrivare droga da fuori".

Il generale Alessandro Barbera, comandante regionale della Guardia di finanza, parla di "traffico pernicioso" e rimarca come l'operazione a messo fine a "fiumi di cocaina" che arrivavano nelle Marche. "La matrice albanese - ha aggiunto il generale - insieme alla 'ndrangheta si struttura a livello mondiale con lo smercio di elevatissime quantità di stupefacenti". (ANSA).