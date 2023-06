Guardia di finanza smantella banda di trafficanti di droga

E' in corso e si sta concludendo in queste ore, una vasta operazione della Guardia di finanza di Ancona denominata "Doppio gioco" che - coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Ancona e col supporto dello Scico (Servizio Centrale di Investigazione sulla criminalità organizzata) e di numerosi altri reparti territoriali del Corpo - sta smantellando "una delle più attive organizzazioni criminali" nelle Marche, dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Maggiori dettagli saranno forniti in mattinata durante la conferenza stampa ad Ancona, che terranno la procuratrice della Repubblica di Ancona, Monica Garulli, e il comandante regionale della Guardia di finanza, generale Alessandro Barbera. (ANSA).