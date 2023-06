Festival Popsophia racconta le sfaccettature del mostro

(ANSA) - PESARO, 29 GIU - "Popsophia è un programma fenomenale in un'estate mostruosa". Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha presentato stamattina in conferenza stampa il programma di Popsophia che apre giovedì 6 luglio con il tema "Amati mostri". All'incontro hanno partecipato la direttrice artistica Lucrezia Ercoli e l'assessore alla bellezza Daniele Vimini assieme ai ragazzi e ragazze che prenderanno parte al festival come volontari. Il programma spazierà dai mostri di Dino Risi alle "teratologie", tassonomie del mostruoso, fino ai "cattivi" della Disney. E nel philoshow protagonista sarà anche quel "mostro" di Vasco Rossi, mostro del rock, ma non solo.

A ricordare il legame con Pesaro è stato proprio il primo cittadino che ha sottolineato come il tema di quest'anno si apra a riflessioni profonde sui mostri veri e presunti, ricordando un aneddoto della sua giovinezza legata al philoshow in programma sabato 8 luglio: "Quando ho conosciuto musicalmente Vasco ero un ragazzino, allora si trovava nel carcere di Pesaro, a Rocca Costanza - ha ricordato Ricci - I genitori ne parlavano come un mostro, e qua invece c'era chi chiedeva Vasco libero. Per i genitori era la vita spericolata, un mostro da cui stare lontano e invece si è dimostrato un filosofo dell'età contemporanea.

Programma fenomenale in un'estate mostruosa. E un modo per noi per prepararci alla capitale italiana della cultura. È un'estate mostruosa a Pesaro, piena e una delle cose più belle è il coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze, coinvolti in un tema, quello della filosofia, affrontato in modo originale ed unico in Europa". (ANSA).