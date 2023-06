Aggressioni e richieste soldi alla madre, figlio denunciato

(ANSA) - MONTEGRANARO, 29 GIU - Affetto da ludopatia, strattona violentemente la madre che non voleva dargli i soldi per giocare. La donna si è rivolta ai carabinieri della stazione di Montegranaro (Fermo) che hanno attivato la procedura prevista dal Codice rosso. I militari hanno in stato di libertà all'autorità giudiziaria, il figlio della donna, già noto alle forze dell'ordine, per maltrattamenti in famiglia.

Dopo l'ultimo episodio di aggressione la donna ha deciso di sporgere denuncia-querela ai carabinieri, riferendo che da diversi mesi il figlio la sottoponeva quotidianamente a comportamenti molesti e aggressivi, anche di natura fisica, accompagnati da continue richieste di denaro, essendo egli affetto da ludopatia. Questi episodi sono culminati in una lite durante la quale la vittima è stata strattonata, subendo lesioni tali da richiedere l'assistenza dei sanitari. Da qui la decisione di rivolgersi ai militari che l'hanno invitata a trasferirsi in una struttura protetta: la vittima ha deciso di non accettare tale soluzione. Nel frattempo, però, i carabinieri di Montegranaro hanno informato l'autorità Giudiziaria che ha attivato il codice rosso per garantire la massima tutela e sicurezza alla vittima ed è scattata la denuncia. Il Comando dell'Arma di Montegranaro sottolinea l'importanza di denunciare tempestivamente casi di maltrattamenti in famiglia affinché possano essere prese le necessarie misure di protezione. (ANSA).