Acquaroli, plauso a Fiamme gialle per l'operazione Doppio Gioco

(ANSA) - ANCONA, 29 GIU - "Esprimo un plauso per i brillanti esiti dell'operazione "Doppio Gioco" condotta dalla Guardia di Finanza di Ancona e dal Gico, sotto la guida del Gen. Alessandro Barbera". Così in una nota il presidente della Regione Francesco Acquaroli in merito all'operazione anti-droga delle Fiamme gialle che ha stroncato un traffico internazionale di cocaine e hascisc, comprendo anche 12 arresti.

"La complessa attività investigativa ha permesso di smantellare un vasto traffico internazionale di stupefacenti con base nelle Marche, con ramificazioni nel nord-Europa tra Aquisgrana, Bruxelles, Anversa, Rotterdam e Amsterdam. - ricorda il presidente - A tutte le donne e gli uomini del Comando regionale Marche della Guardia di Finanza, così come a tutti i militari che hanno operato e collaborato in questa complessa operazione, vada il nostro più vivo ringraziamento e la riconoscenza che le istituzioni e i cittadini devono, quotidianamente, a chi opera per la sicurezza e la protezione delle comunità". (ANSA).