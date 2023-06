Acqua, Gruppo Togni rileva 'Sepinia' in Molise

L'azienda marchigiana Togni Spa ha rilevato le attività e il marchio della storica Acqua Minerale Sepinia in Molise. Lo scorso marzo il gruppo si era aggiudicato la concessione delle sorgenti di acqua minerale dopo la gara indetta dalla Regione Molise e ieri l'operazione è stata completata in tutti i suoi aspetti burocratici.

"Operazione - evidenzia l'azienda annunciando l'acquisizione - che ha senza dubbio un'importante ricaduta positiva per il tutto territorio Matese, in primis dal punto di vista occupazionale, visti i progetti che Togni Spa ha preparato in questi mesi". Con i suoi 14 dipendenti e una presenza nella distribuzione in Molise, Campania e Puglia, Acqua Sepinia, si legge in una nota, "rafforza ancora di più la presenza strategica di Togni, azienda marchigiana già nota per imbottigliare Acqua Frasassi, San Cassiano e Goccia Blu, in tutte le regioni del sud Italia".

I vertici dell'azienda hanno illustrato il progetto dell'intervento nel Matese alle istituzioni: ampliamento dello stabilimento con una nuova linea di imbottigliamento per un investimento totale di dodici milioni che favorirà l'occupazione e darà forza all'indotto.

"Questo è l'ultimo passo di un lungo percorso durato più di un anno - ha commentato l'amministratore delegato del Gruppo Togni, Paola Togni - Sono felice di aver concluso questa importante operazione in Molise, regione che ci ha accolto nel migliore dei modi e con grande riconoscimento. Il nostro obiettivo è quello di far diventare Acqua Sepinia un'acqua di riferimento per tutto il Sud Italia con un obiettivo preciso: il rispetto dell'ambiente, della comunità locale e la valorizzazione del territorio appenninico". (ANSA).