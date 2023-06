Rassegna "Non a voce sola" sul tema la trama dello sguardo

(ANSA) - ANCONA, 28 GIU - Torna la rassegna d'incontri culturali al femminile "Non a voce sola", che sotto la direzione artistica di Oriana Salvucci presenta quest'anno 18 appuntamenti in 14 comuni delle Marche dal 1 luglio al 23 settembre.

Illustrata oggi ad Ancona dai presidenti dell'Assemblea Legislativa e della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche, Dino Latini e Maria Lina Vitturini, che patrocinano l'evento, la manifestazione, giunta alla 14/a edizione, ha come tema "la trama dello sguardo".

"Quello sguardo sulla storia che nei secoli è stato prevalentemente maschile - ha spiegato Salvucci - mentre noi vogliamo porre l'attenzione sul pensiero femminile, e da lì partire per un colloquio tra generi". I protagonisti di questo excursus saranno perciò sia donne, come le scrittrici Dacia Maraini, Barbara Alberti e Lidia Ravera, che uomini, come lo storico dell'arte Vittorio Sgarbi, lo psichiatra Paolo Crepet e il filosofo e saggista Umberto Galimberti. Darà il via alla kermesse a Macerata la scrittrice Elisabetta Rasy che a Palazzo Buonaccorsi dialogherà con Lucia Tancredi sul suo ultimo libro "Dio ci vuole felici: Etty Hillesum o della giovinezza", dedicato all'omonima ebrea olandese morta ad Auschwitz prima dei trent'anni.

Ma ci saranno anche Vera Gheno, che col suo volume "Parole d'altro genere" mostrerà "come le scrittrici hanno cambiato il mondo" e Gabriella Genisi, autrice dei libri da cui è nato il personaggio televisivo di Lolita Lobosco, interpretato da Luisa Ranieri. E ancora Lucia Tancredi col suo volume 'Jacopa dei sette soli', che ci fa conoscere la figura di un'amica e protettrice di San Francesco d'Assisi.

In scaletta anche il botanico e saggista Stefano Mancuso per uno sguardo sul mondo vegetale e Cristiano Godano dei Marlene Kuntz per un'intervista sulla musica. "Molti degli incontri saranno ospitati in piccoli comuni delle Marche - ha osservato Latini - in linea con la valorizzazione dei borghi che la Regione sta perseguendo" (info@nonavocesola.it). (ANSA).