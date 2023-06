Musumeci, presidenti Regione subcommissari Figliuolo

I presidenti di Emilia-Romagna, Toscana e Marche saranno i subcommissari del generale Figliuolo, che sarà nominato commissario alla ricostruzione dopo l'alluvione che a inizio maggio ha colpito l'Emilia Romagna e parte di Marche e Toscana. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. "Non ho molto da aggiungere per la nomina del commissario, che non è ancora stata formalizzata - ha spiegato - Il presidente del Consiglio ha solo reso noto il nominativo del Generale Figliuolo per le competenze mostrate in un momento delicato. I presidenti di regione Presidenti di regione" Stefano Bonaccini, Francesco Acquaroli ed Eugenio Giani saranno i subcommissari di Figliuolo". (ANSA).