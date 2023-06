Da escavo Senigallia dopo alluvione sabbie per ripascimento

(ANSA) - SENIGALLIA, 28 GIU - I materiali dragati dal letto del fiume Misa, risultati non inquinati, potranno essere utilizzati per il ripascimento della costa. Lo riferisce la Regione Marche che sta valutando ogni ipotesi sui sedimenti asportati a Senigallia (Ancona) dall'alveo fluviale, nel tratto compreso tra ponte Garibaldi e ponte "Angeli dell'8 dicembre 2018".

Prima di essere utilizzati, i circa 3mila metri cubi verranno depositati in un parcheggio a fianco dell'autostrada A14, già sfruttato come deposito dopo l'alluvione del 15 settembre 2022 e in occasione dell'esondazione del 3 maggio 2014. Si tratta di una delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico: i lavori dureranno 20 giorni. Intanto la Regione e la struttura commissariale hanno aperto una trattativa con il Dipartimento di Protezione civile nazionale e il Mef: con l'ordinanza 1011 del 23 giugno 2023 si apre una nuova fase operativa per la ricostruzione, perché l'atto permette di intervenire direttamente, affidando la progettazione e appaltando le opere strutturali complesse, fino a quel momento non regolamentate dalle procedure dell'emergenza e, conseguentemente, non realizzabili. Tra queste le vasche di laminazione o gli interventi sulle intere aste fluviali. "È un passaggio importante" ha affermato il presidente regionale Acquaroli, il quale ha spiegato anche come da adesso sarà anche "possibile provvedere alle procedure di risarcimento dei danni subiti alle abitazioni e alle imprese: l'ordinanza estende anche alle Marche alcune deroghe che erano state concesse anche all'Emilia Romagna, utili per accelerare le procedure di risarcimento". Le nuove procedure prevedono che sia il Commissario delegato ad adottare un piano delle opere strutturali urgenti, dopo l'intesa con l'Autorità di Distretto dell'Appennino centrale. Piano in fase di elaborazione da qualche mese. (ANSA).