Al via da Camerino celebrazioni 500 anni Frati Cappuccini

(ANSA) - CAMERINO, 28 GIU - Cinquecento anni di storia da festeggiare cinque anni. E' il programma di di "Marche terra dei Cappuccini" che, dal 2023 al 2028, in vari luoghi della regione, celebrerà la fondazione dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, avvenuta il 3 luglio 1528 con bolla papale Religionis zelus. Una storia iniziata a Camerino dal frate francescano Matteo da Bascio, cui fu dato il permesso di vivere come un eremita predicando ai poveri, nell'osservanza più letterale possibile della regola di san Francesco. Dal Convento di Camerino, dal primo al 3 luglio, prende il via il progetto celebrativo quinquennale, e che attraverserà i luoghi simbolo dell'ordine nelle Marche.

Si parte con la "Festa della Scintilla", con visite guidate, spettacoli, passeggiate tra archivi, biblioteche e natura. Poi le celebrazioni saranno a Sarnano dal 25 al 27 agosto e Cingoli, il 14 e 15 ottobre, alla scoperta dei tesori spirituali, culturali, artistici che ha fatto dei Cappuccini uno dei più popolari e diffusi ordini religiosi al mondo. Queste le prime tappe di un lungo "percorso di restituzione di un valore e di una storia ancora da scoprire, una storia partita nel 1528 dalla terra marchigiana e fiorita lungo i secoli con strabiliante diffusione in tutto il mondo", si legge nel sito dei Frati Minori Cappuccini delle Marche che organizzano le Celebrazioni in collaborazione con Regione Marche, i quattro atenei marchigiani, le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, e Soprintendenza archivistica e bibliografica delle Marche.

Forte di oltre 10mila religiosi, in ben 110 nazioni, l'ordine dei Frati Minori Cappuccini è uno dei più importanti nel mondo.

E' uno dei tre ordini mendicanti maschili di diritto pontificio, che oggi costituiscono la famiglia francescana. Nelle Marche la sua storia si riverbera nelle memorie architettoniche e urbanistiche, nelle testimonianze artistiche e culturali, nei fondi librari, negli archivi custoditi nelle 15 città dove i Frati Minori Cappuccini sono presenti, con tracce in altre 33 Comuni. (ANSA).