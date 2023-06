Acquaroli, ordinanza permette di gestire le opere post alluvione

Per le Marche "oggi è una giornata importante per la fase operativa della ricostruzione a seguito dell'alluvione del settembre 2022. Con l'ordinanza 1.011 alla quale abbiamo lavorato con i nostri uffici del subcommissario, pubblicata oggi dalla Protezione civile nazionale, da adesso in poi sarà possibile gestire le opere strutturali per la messa in sicurezza del territorio colpito in maniera diretta e con piani approvati direttamente dalla Regione". Lo annuncia il presidente della Regione Francesco Acquaroli in un post su Facebook a proposito degli interventi dopo l'alluvione che ha colpito il Senigalliese e il Pesarese nel settembre 2022.

L'ordinanza è il frutto di una lunga concertazione tra la struttura commissariale alluvione 2022 del presidente Acquaroli e dal vice commissario Babini, il Dipartimento di Protezione civile nazionale e il Mef, e grazie ad essa sarà da oggi possibile affidare la progettazione e appaltare le opere strutturali complesse, fino a quel momento non regolamentate dalle procedure dell’emergenza e conseguentemente non realizzabili.

"Fino ad oggi, si potevano avviare soltanto interventi di emergenza e ripristino dei danni subiti. - ricorda il presidente - Da oggi si apre una fase nuova nella quale è possibile gestire interventi strutturali come ad esempio vasche di laminazione o interventi sulle intere aste fluviali per la messa in sicurezza del territorio. Inoltre sarà possibile provvedere alle procedure di risarcimento dei danni subiti alle abitazioni e alle imprese.

Per poter accedere ai fondi stanziati dal Governo, fa sapere la Regione, le nuove procedure prevedono che sia il Commissario delegato ad adottare un piano delle opere strutturali urgenti, dopo aver acquisito l’intesa con l’Autorità di Distretto dell’Appennino centrale. La predisposizione del Piano, anche in attesa dell’ordinanza, è comunque iniziata da qualche mese, grazie all’accordo quadro con le Università di Camerino e la Politecnica delle Marche, che stanno fornendo la documentazione tecnica necessaria e gli studi di fattibilità degli interventi. Allo stesso modo era stata coinvolta l’Autorità di Distretto dell’Appennino centrale per condividere preventivamente le procedure per ottenere rapidamente l’intesa sul Piano. L'ordinanza estende anche alle Marche alcune deroghe che erano state concesse all'Emilia Romagna, utili per accelerare le procedure di risarcimento". (ANSA).