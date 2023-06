Ryanair, in 24 anni 4milioni passeggeri all'aeroporto di Ancona

Festa a sorpresa al check-in dell'aeroporto di Ancona, ieri pomeriggio, dove una coppia - lui marchigiano, lei inglese - e la loro bimba, sono stati premiati come 4milionesimo passeggero Ryanair nello scalo marchigiano. Il premio, in voucher di viaggio, è stato consegnato dall'amministratore delegato dell'aeroporto Alexander D'Orsogna, e dal country manager Ryanair Mauro Bolla. E' stata l'occasione per celebrare i 25 anni di presenza della compagnia aerea in Italia, di cui 24 da e per Ancona.

Una presenza in crescita, quella di Ryanair nelle Marche, è stato ricordato in serata a Jesi durante un ricevimento all'Istituto marchigiano di enogastronomia (Ime). Presenti, con Orsogna e Bolla, anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli, e Marco Bruschini direttore Agenzia del Turismo ed Internazionalizzazione delle Marche (Atim).

"Nell'ultimo quarto di secolo - ha spiegato Bolla - Ryanair è cresciuta in Italia e ha investito in voli domestici e rotte internazionali. Tutti in crescita i volumi su Ancona: l'estate 2023 è una delle migliori degli ultimi 10 anni in questo scalo, con quasi il 70% di rotte in più sul 2019 sulle rotte (da 3 a 5 , oggi ci sono Bruxelles, Düsseldorf, Londra, Cracovia, Catania), e il 30% di voli settimanali, da 26 di allora a quasi 35. La crescita di passeggeri è importante, oltre i livelli precovid: 230mila è la proiezione di passeggeri per l'anno fiscale 2024. Oggi Ryanair impatta per circa 170 posti di lavoro tra diretti e indiretti su Ancona. Ne giovano la connettività regionale e il turismo: i dati dicono che un passeggero Ryanair su Ancona atterra nella sua destinazione finale, e resta in regione in media 3 giorni".

Per il futuro, ha aggiunto, "c'è tanta carne sul fuoco". Lo ha confermato Acquaroli: "la Regione punta molto sull'implementazione dei collegamenti e delle tratte aeroportuali, come volano per lo sviluppo economico e turistico della Marche, sull'aeroporto come infrastruttura strategica nell'ambito del polo intermodale insieme al porto e all'interporto. Per essere competitivi dobbiamo essere raggiungibili e per questo motivo insieme ad Atim e all'Aeroporto stiamo lavorando per la promozione del territorio e l'avvio di nuove rotte". (ANSA).