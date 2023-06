Consiglio regionale approva il Rendiconto finanziario 2022

(ANSA) - ANCONA, 27 GIU - Nel 2022 per il Consiglio regionale entrate, risultato di trasferimenti dei fondi del bilancio regionale e dall'Agcom, pari a "20.339.315,32 euro" e "spesa complessiva di 19.754.711,18 euro con un incremento di 745.815,69 euro rispetto al 2021 (+3,78%). Sono numeri forniti in aula in occasione dell'approvazione, a maggioranza, dell'atto amministrativo relativo al Rendiconto finanziario 2022 del Assemblea legislativa delle Marche. Ad illustrare nel dettaglio i contenuti del documento finanziario in Aula, il consigliere vicepresidente Gianluca Pasqui.

"Il rendiconto della gestione - ha detto - costituisce, con il bilancio di previsione, l'atto fondamentale che raccoglie tutta l'attività effettuata dal Consiglio regionale nell'esercizio finanziario di riferimento". Sull'aumento delle uscite, Paqui ha sottolineato: "la percentuale non si può definire come un reale aumento, poiché il bilancio del Consiglio in fase di approvazione aveva subito una contrazione di circa un milione di euro rispetto alle necessità espresse dai dirigenti".

Il vice presidente dell'Assemblea ha inoltre evidenziato la voce relativa all'avanzo libero di gestione, che sarà successivamente restituito al bilancio regionale, ammonta a 476.050,45 euro. Pasqui ha passato in rassegna le risultanze di diverse missioni programmatiche all'interno del documento finanziario. "In definitiva - ha concluso - il Consiglio regionale ha condotto una gestione attenta e responsabile prelevando risorse all'interno dello stesso bilancio senza gravare sulla finanzia regionale". (ANSA).