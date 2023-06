L'Università di Urbino conferisce il Sigillo di Ateneo a Massimo Moratti, industriale ed ex presidente dell'Inter. "Una vita per l'economia, lo sport e il sociale" è il titolo della Lectio Magistralis che sarà pronunciata da Moratti in occasione del conferimento del Sigillo di Ateneo dell'Università di Urbino, in programma domani nell'Aula magna di Palazzo Battiferri a Urbino.

"Dotato di geniali intuizioni, aperto ai sentieri dell'innovazione tecnologica e attento agli aspetti più propriamente umani ed etici - si legge tra l'altro nella motivazione del riconoscimento - Massimo Moratti ha saputo concretizzare anche la sua passione per lo sport, rilevando nel 1995 la Società che meglio incarnava i valori a cui egli era stato educato, l'Internazionale di Milano, squadra che negli anni Sessanta, al tempo della mitica Presidenza del padre Angelo, aveva creato un ciclo di successi in Italia, in Europa e nel mondo".

"Massimo - si legge ancora - si getta così in un'avventura che durerà fino al 2013 e consentirà all'Inter di raggiungere, sotto la sua Presidenza, un numero di successi sinora ineguagliato, ben sedici trofei: cinque Campionati italiani, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe italiane, una Champions League, una Coppa Uefa e una Coppa del Mondo per Club Fifa".

"Un ruolo - ricorda l'Università di Rubino - che per Moratti si è accompagnato al Progetto Inter Campus (premiato anche dalle Nazioni Unite), che opera anche oggi come strumento educativo e sociale in ben trenta Paesi nel mondo unito alle tante iniziative benefiche portate avanti con il fondatore di Emergency, il compianto amico Gino Strada". (ANSA).