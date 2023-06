Successo per Ruote nella Storia di Aci nel pesarese

(ANSA) - PESARO, 26 GIU - Ruote nella Storia domenica 25 giugno ha toccato alcuni splendidi paesaggi del pesarese. Un evento che in questa occasione si è svolto in concomitanza con l'8^ edizione della 100 miglia in provincia accogliendo un numero importante tra partecipanti, possessori di auto d'epoca e appassionati di queste vetture.

La manifestazione ideata e realizzata da ACI Storico e Automobile Club d'Italia ha potuto contare in questa giornata sulla collaborazione dell'Automobile Club Pesaro Urbino, presieduto da Paolo Emilio Comandini e diretto da Antonella Mati.

Il patrocinio dei Comuni di Pesaro e Mondavio e l'Associazione Terra di Piloti e Motori hanno contribuito alla riuscita della manifestazione culturale e turistica che ha raggiunto un grande successo condiviso da partecipanti e organizzatori.

"35 macchine presenti, alcuni equipaggi ci seguono dalla prima edizione e questo ci fa davvero piacere, così come la presenza di equipaggi fuori dal capoluogo e precisamente Ancona ed equipaggi arrivati, persino, da fuori Regione e precisamente da Forlì. C'è stato sicuramente un bel mix di modelli presenti oggi, da una Rolls Royce a una Dumbaghi passando da una Mini Morris Cabriolet, modelli davvero per tutti i gusti. Alla partenza abbiamo avuto un saluto speciale da parte di Mila Della Dora assessore alla Rapidità con delega allo Sport", ha sottolineato la Direttrice di AC Pesaro Urbino Antonella Mati.Tra le vetture che hanno preso parte a questo appuntamento di Ruote nella Storia, anche una Lancia Beta Spider, una Porche 912, una Volkswagen Maggiolino, un'Alfa Romeo GTV, una Lancia Fulvia Rally, un'Alfa Romeo Duetto, una Mercedes SL 190, una Ferrari 355 Berlina, una Jaguar 4.2 XJC, una Maserati Spider e una trentina di altre vetture di grande prestigio.

Ruote nella Storia torna i prossimi 30 giugno, 1 e 2 luglio a Rieti, l'1 e il 2 luglio a Bari, ancora l'1 luglio tra gli Appennini modenesi e il 2 luglio a Macugnaga. (ANSA).