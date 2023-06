Ragazza scomparsa nel 2022 nello Jesino, nuove ricerche

Sono riprese questa mattina, nell'area tra Montecarotto, Poggio San Marcello e Castelplanio, in provincia di Ancona, le ricerche di Andreea Rabciuc, la 27enne di Jesi di cui non si hanno più notizie dalla notte tra l'11 e il 12 marzo 2022. La giovane aveva trascorso una notte di festa in una roulotte insieme a due amici e all'ex fidanzato Simone Gresti con il quale aveva litigato: l'uomo è finora l'unico iscritto nel registro degli indagati per sequestro di persona e spaccio e respinge ogni accusa.

Secondo il racconto dei presenti, Andreea si era allontanata a piedi la mattina dopo, lungo la Montecarottese, direzione Moie di Maiolati Spontini, scomparendo nel nulla.

I carabinieri, insieme a una squadra dei vigili del fuoco volontari e un'unità cinofila hanno perlustrato la zona. Era presente sul posto anche Georgeta, la madre della giovane scomparsa. A quanto pare, però, non sarebbe emersa alcuna traccia del passaggio di Andreea. Le ricerche riprenderanno anche nei prossimi giorni, sempre nelle zone attorno al luogo della scomparsa. (ANSA).