In 12mila a Senigallia per Achille Lauro, Giorgia, Antonacci

Sono state migliaia le persone che hanno affollato Senigallia (Ancona) nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 giugno per la prima tappa del tour estivo "Rds Summer Festival". Un evento che ha portato ben 12 mila persone (dato della Questura di Ancona) nella centralissima piazza Garibaldi per assistere alle esibizioni di grandi artisti della scena musicale italiana: da Achille Lauro a Giorgia, da Annalisa a Biagio Antonacci, passando per i giovani cantautori Luigi Strangis e Matteo Romano.

Non solo. Prima dei big si sono esibiti i talenti emergenti, mentre come ospiti speciali c'erano Cioffi, Junior Cally e alcuni dei partecipanti all'ultima edizione di Amici: Cricca, NDG & Tommy Dali, Piccolo G. La manifestazione, condotta dalla voce storica di Rds Anna Pettinelli, ha quindi lanciato l'estate di eventi che la città di Senigallia ha organizzato per la stagione turistica. Notevole l'impegno economico, ben 183 mila euro, che la giunta Olivetti ha accettato di versare alla società Phygitalfestivals srl per le due giornate di eventi.

Durante la manifestazione non si sono registrati problemi alla sicurezza grazie all'ingente dispositivo, voluto dalla Questura di Ancona, con unità di Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, Guardia di Finanza, Protezione Civile e security perché l'evento si svolgesse nel migliore dei modi. (ANSA).