Giochi Europei: oro di Tamberi nel salto in alto

Gianmarco Tamberi fa sua la medaglia d'oro nel salto in alto ai Giochi Europei in corso in Polonia. L'azzurro, campione olimpico a Tokyo 2020, nello stadio di Chorzow realizza la misura di 2.29 metri, davanti al belga Thomas Carmoy (argento) e al polacco Norbert Kobielski (bronzo).(ANSA).