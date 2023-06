Dopo 9 mesi dall'alluvione avviato l'escavo del fiume Misa

Partito l'escavo del tratto centrale del fiume Misa a Senigallia (Ancona). A più di nove mesi dalla devastante alluvione del 15 settembre nelle Marche che causò 13 vittime e danni per due miliardi di euro in tutta la vallata Misa-Nevola, è stato avviato l'intervento per ripulire il fondale del corso d'acqua che attraversa Senigallia (Ancona). I lavori prevedono l'asportazione tramite pale meccaniche di circa 25mila metri cubi di materiale inerte dal breve tratto tra ponte Garibaldi e ponte Perilli. Si tratta di sedimenti, detriti e fanghi che si sono depositati lungo l'alveo fluviale con le numerose mareggiate dei mesi scorsi.

Dal 15 settembre a oggi sono state almeno dieci le situazioni di rischio esondazione vissute dalla città di Senigallia, di cui tre sfiorate per pochi centimetri. Tra i principali fattori di rischio anche l'altezza del fondale, visibile anche a occhio nudo. L'intervento di escavo era stato richiesto a gran voce da cittadini, associazioni, istituzioni locali e dalla struttura commissariale per l'emergenza Marche.

Sul tema anche i comitati degli alluvionati avevano fatto sentire la propria opinione: secondo Andrea Morsucci, presidente del "Comitato tra due fiumi - le imprese per il territorio", l'intervento di "estrazione dei cumuli, isole e penisole, delle vere e proprie spiagge di breccia all'interno dei fiumi è la prima e prodromica essenziale attività per diminuire grandemente il pericolo per persone e cose".

In fase di valutazione l’area da adibire allo stoccaggio dei materiali asportati dal Misa, mentre la seconda parte dell’intervento dovrebbe estendersi poco più a monte con l’escavo e la successiva riprofilatura degli argini. Nel frattempo proseguono con più calma di quanto annunciato i lavori sulla passerella ciclopedonale che sostituirà temporaneamente ponte Garibaldi, chiuso da 9 mesi per inagibilità. Ancora non è stata comunicata una data per l’apertura della struttura che collegherà l’area dell’ospedale e dello stadio con il centro storico di Senigallia, ma la sua inaugurazione annunciata entro fine maggio è data per imminente per la fine di giugno. Ieri prove tecniche con l’illuminazione pubblica, poi vi verranno agganciati i sottoservizi in modo da procedere anche con la demolizione di ponte Garibaldi da ricostruire poi a inizio 2024.(ANSA).