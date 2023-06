Atti persecutori contro l'ex compagna, denunciato un 37enne

Messaggi telefonici minatori, comportamenti molesti e presenza costante sul luogo di lavoro della sua ex compagna perché non si rassegnava alla fine della relazione. I carabinieri della Stazione di Montegranaro (Fermo) hanno denunciato un 37enne, con precedenti di polizia, per il reato di atti persecutori, e hanno attivato il Codice rosso.

L'indagine approfondita dei militari è partita a seguito di una denuncia-querela presentata dalla donna che aveva chiuso la relazione con l'ex compagno il 9 aprile scorso.

Proprio da questa data, sarebbero iniziati gli atti persecutori. La donna, infatti, ha riferito che l'ex compagno ha continuato a inviare messaggi telefonici minatori e ad assumere comportamenti molesti nei suoi confronti dopo la fine della storia. Il 37enne si sarebbe anche presentato nelle vicinanze del luogo di lavoro della vittima, causandole uno stato di ansia grave e prolungato al punto che la stessa ha modificato le sue abitudini di vita, temendo per la propria incolumità. L'autorità giudiziaria è stata informata della situazione dai Carabinieri di Montegranaro che hanno attivato il codice rosso per garantire la tutela della vittima. Dopo i riscontri effettuati durante l'attività investigativa si è giunti alla formalizzazione della denuncia per atti persecutori a carico dell'uomo e alle azioni previste dal 'Codice rosso' per proteggere la donna. (ANSA).