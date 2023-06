Rai Radio 2, al via CaterRaduno, grande festa di inizio estate

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Un mix collaudato di musica, parole ed eventi in perfetto stile radiofonico. Dal 29 giugno al 2 luglio 2023 nella città di Pesaro torna il CaterRaduno, l'evento di inizio estate targato Rai Radio 2 e lanciato da Caterpillar, programma cult con Massimo Cirri e Sara Zambotti che sarà anche in diretta su Rai Radio 2, in visual al canale 202 del digitale terrestre e tivùsat e su RaiPlay. Il CaterRaduno nasce per far incontrare e conoscere la grande comunità della radio del servizio pubblico: la squadra di Caterpillar, che da anni fa compagnia al suo pubblico ogni giorno in diretta e anche in rete, gli artisti vicini a Radio 2, le tematiche portate avanti negli anni sull'impegno civile con Libera e Don Luigi Ciotti.

Quattro giorni di appuntamenti esclusivi (ad ingresso libero fino ad esaurimento posti), eventi e musica live, oltre alle dirette di Caterpillar dal palco del CaterRaduno, per una non stop all'insegna della cultura e della partecipazione.

La città di Pesaro, protagonista del CaterRaduno, si prepara a vivere "Un'estate da Capitale", perché il richiamo di Pesaro2024, Capitale italiana della cultura, è già fortissimo.

Il CaterRaduno, se è vero come si dice, che la radio "arriva prima", sarà, infatti, un assaggio dei grandi temi, dalla musica, alla cultura e alla sostenibilità che scandiranno il programma di Pesaro2024. I Social di Rai Radio 2 racconteranno il CaterRaduno con contenuti esclusivi e clip dal backstage.

Il programma completo al link: https://www.raiplaysound.it/articoli/2022/06/CaterRaduno-7624624 8-ab8d-4947-a64f-e03227295444.html (ANSA).