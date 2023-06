Auto sfonda parapetto e finisce nel torrente in secca a Fano

(ANSA) - FANO, 25 GIU - Un'auto Volkswagen Golf, con tre giovani a bordo residenti nel Pesarese, si è cappottata in curva, ha sfondato il parapetto ed è finita ruote all'aria in un torrente, in questo momento in secca, dopo un salto di alcuni metri. L'incidente, avvenuto nella notte in località Cannelle di Fano, direzione Flaminia, non ha causato vittime ma un 31enne di Colli al Metauro è stato trasportato dai sanitari all'ospedale di Torrette di Ancona per le cure e gli accertamenti del caso.

Era cosciente al momento dei soccorsi.

Due dei giovani che si trovavano nella vettura sono usciti da soli dall'abitacolo e hanno chiesto aiuto. Il terzo è rimasto bloccato sul sedile posteriore e poi è stato estratto dai vigili del fuoco di Fano che hanno anche agganciato e tirato fuori l'auto dal greto del torrente Rio Secco. Sul posto anche due ambulanze del 118 e la Polizia locale di Fano che ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).