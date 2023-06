Anziana cade in mare a Pesaro, militare si tuffa e la salva

Un'anziana cade in acqua al porto di Pesaro e perde i sensi, un militare della Guardia costiera si tuffa e la salva. La segnalazione sulla donna in difficoltà, una 94enne, era arrivata nel nel primo pomeriggio. Nell'immediatezza il personale della Capitaneria di Porto si è recato sul posto munito di salvagente per recuperare la signora e prestare le prime cure del caso.

Arrivati velocemente in banchina, i militari si sono accorti che la 94enne era rivolta con il viso immerso nell'acqua e non dava segni di coscienza; per questo motivo un militare della Guardia Costiera impegnato in attività Mare sicuro si è tuffato in acqua per mettere la persona in sicurezza in attesa dell'arrivo del battello veloce "GC B126" di Pesaro. Una volta rigirata l'anziana sul dorso e messa in sicurezza con l'ausilio del salvagente, per evitare l'ingestione di acqua, il militare ha mantenuto in galleggiamento la signora tentando di farle riprendere i sensi. In breve tempo è giunta sul posto l'unità della Guardia Costiera e l'anziana è stata recuperata a bordo del battello veloce. In attesa dell'intervento medico, sono state prestate le prime cure alle quali l'anziana ha risposto, recuperando i sensi. La Sala Operativa della Capitaneria di Porto, nel frattempo, ha contattato il 118 per richiedere l'invio di un'ambulanza per le necessarie cure mediche. Al termine la 94enne, dopo aver fornito le proprie generalità, è stata trasportata al locale pronto soccorso per accertamenti.

